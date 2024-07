Documentaire



Le trafic de drogue a déclenché une véritable guerre au Mexique. Les conflits ont déjà causé des dizaines de milliers de morts. Lourdement armés et extrêmement bien organisés, les narcotrafiquants sont prêts à tout pour faire passer les tonnes de stupéfiants produites chaque année vers les Etats-Unis, l’un des premiers pays consommateurs. Engageant l’armée et les forces de police, le gouvernement est depuis quelques années entré de plain-pied dans cette lutte, proclamée enjeu national. Par les armes, il tente de reprendre les vastes territoires occupés par les trafiquants. Mais la corruption, associée à la puissance des cartels, rendent la tâche difficile, et les victimes sont toujours plus nombreuses.

Réalisé par Stéphane Bentura et Yuri Maldavsky