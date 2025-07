Documentaire

Les fausses nouvelles, deepfakes et autres contenus générés par l’IA bouleversent notre vision de la réalité. À l’ère des hypertrucages, il est plus difficile que jamais de différencier les faits de la manipulation. Vidéos truquées, voix falsifiées et désinformation ciblée sapent la confiance du grand public dans les médias, la politique et la science. Quel en est l’impact sur la société et la démocratie ? Et comment distinguer la vérité du mensonge ?

Série documentaire scientifique (Allemagne, 2025, 30mn)

