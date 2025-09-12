Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bitche la ville censurée par Facebook Quand ta ville porte le nom d’une insulte particulièrement vulgaire

Documentaire Ils sont prêts pour la fin du monde Une armurerie dans sa cave pour protéger son trésor

Conférence Les nouvelles routes de la soie En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...

Documentaire Construire une ruche à mains nues Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...

Documentaire La Turquie face à la crise alimentaire Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...

Documentaire Marseille: la spirale de la violence Des morts et des blessés à Marseille. À chaque fois, l’ombre du trafic de drogue plane sur ces règlements...

Documentaire Test ADN : la quête des origines Les tests ADN sont interdits en France mais il est possible d’en acheter sur internet. Leurs résultats peuvent changer...

Documentaire Police : quand les syndicats font la loi Fin 2019, dans un commissariat de Pau, deux policiers se déchainent contre un adolescent de 16 ans, qui finit...

Documentaire Afrique du sud : terres occupées « Cette terre nous appartient » – c’est le slogan d’un nouveau parti radical sud-africain qui encourage jour après jour des...

Documentaire La guerre des boulangeries Non loin d’Angoulême, en Charente Maritime c’est un petit village de 1800 habitants. D’habitude, dans une telle commune, on...

Documentaire Vu sur Terre – Norvege Rencontres avec deux hommes et une femme qui ont choisi de vivre dans cet Etat situé dans la partie...

Documentaire Colombie : le retour du charbon vers l‘Europe Le nord-est de la Colombie est la plus grande zone d’extraction de charbon d’Amérique du Sud et l’une des...

Documentaire Philippines: Ile de Negros | Nomade des mers, les escales de l’innovation Corentin de Chatelperron reprend la mer sur son catamaran pour de nouvelles escales à la découverte des perspectives de la low-tech. Corentin cherche...

Documentaire Haïti : retour à l’orphelinat de Port-au-Prince Janvier 2010 : un séisme ravage le pays, faisant 300 000 morts et un million et demi de sans-abris. Dix...

Documentaire Etats-Unis, de enfants en cage Enquête sur le parcours de Jakelin, 7 ans, morte à son arrivée sur le territoire américain et celui de...

Documentaire Israël : juifs et musulmans unis par l’urgence La guerre à Gaza menace la cohésion de la société israélienne qui compte une importante minorité arabe, plus d’un...

Documentaire Ceux de la colline Dans une mine d’or sur la colline de Diosso, perdue au fin fond du Burkina Faso, vivent aujourd’hui 15...