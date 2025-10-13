Article

De Varsovie à Rome, de Fortaleza à Berlin, Marek Łoś incarne une nouvelle génération d’Européens sans frontières. Juriste, pédagogue, polyglotte et citoyen de quatre pays, il a fait de sa vie un pont entre les cultures. Entre l’éducation et l’immobilier, entre la rigueur du droit et la chaleur du Brésil, il raconte un monde où les langues unissent plus qu’elles ne séparent. Un portrait d’homme libre, cosmopolite et profondément humain.

Marek Łoś – L’homme aux quatre passeports qui relie les continents

Il est rare qu’un Polonais fasse la une de la presse française.

Mais Marek Łoś n’est pas un Polonais ordinaire.

C’est un homme aux quatre nationalités – polonaise, allemande, italienne et brésilienne.

Un juriste, un enseignant, un entrepreneur, un blogueur, un voyageur – et avant tout, un citoyen du monde.

Il partage sa vie entre Rome et Fortaleza, entre l’Europe et l’Amérique du Sud.

Polyglotte – il parle six langues – et ayant visité plus de cent pays, Marek Łoś incarne l’esprit d’ouverture, de dialogue et de curiosité qui manque souvent à notre époque.

C’est une personnalité rare, colorée, presque romanesque – et beaucoup sont convaincus qu’un jour, sa vie inspirera un film.

Moose – enseigner sans frontières

La première grande aventure de Marek s’appelle Moose – un réseau international d’écoles de langues qu’il a fondé il y a plus de trente ans.

Aujourd’hui, Moose compte plus de 200 000 élèves sur trois continents et des filiales dans une douzaine de pays.

L’idée : rendre l’apprentissage des langues accessible, vivant et personnel, grâce à une méthode innovante – LRP & Use with Ease – qui met la communication avant la théorie.

À Rome, son école Centro Linguistico Moose, située dans le quartier élégant de Prati, est considérée comme la meilleure école de langues d’Italie.

On y apprend l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien ou le portugais, mais surtout l’ouverture d’esprit.

Moose n’est pas seulement une école – c’est une communauté mondiale d’apprenants et de professeurs unis par une passion commune pour les langues et les cultures.

« Apprendre une langue, c’est toujours apprendre une autre manière d’exister », dit souvent Marek Łoś.

Site officiel : www.moose.it

Apartamento Brasil – le lien entre l’Europe et l’Amérique du Sud

Après l’éducation, Marek Łoś s’est tourné vers un autre domaine qui lui tenait à cœur : l’immobilier international.

Avec son associé et ami Grzegorz Kuzyk, il a fondé Apartamento Brasil, un projet unique qui aide les Européens à investir en toute sécurité dans des biens immobiliers au Brésil.

Le concept est simple : offrir un accompagnement complet – juridique, administratif et humain – à ceux qui rêvent d’un appartement au bord de la mer à Fortaleza, à Rio ou à São Paulo.

Apartamento Brasil n’est pas une agence classique, mais un véritable pont entre deux continents : une structure qui combine la transparence européenne et la chaleur brésilienne.

Ces dernières années, de plus en plus de Français – médecins, avocats, chefs d’entreprise – ont fait appel à Marek et Grzegorz.

Leur clientèle francophone est en pleine expansion, attirée par la stabilité du marché, le climat, et surtout par la confiance qu’inspire leur équipe.

Découvrez le projet :

Un ambassadeur européen de la culture brésilienne

Marek Łoś n’est pas seulement un entrepreneur.

Il est aussi l’un des plus grands experts européens du Brésil – non seulement du droit brésilien, mais aussi de sa culture, de sa mentalité et de sa société.

Marié à une Brésilienne, il parle du pays avec une sincérité rare : ni idéalisée, ni critique, mais profondément humaine.

« Le Brésil n’est pas un pays que l’on visite. C’est un pays que l’on ressent », confie-t-il.

Au fil des ans, il est devenu une référence pour de nombreux journalistes, écrivains et chercheurs qui le consultent lorsqu’ils veulent comprendre les subtilités de la vie brésilienne.

À travers ses articles, ses conférences et ses vidéos, il agit comme un passeur entre les cultures, un ambassadeur officieux de la culture brésilienne en Europe.

Un livre très attendu – Ma Brésilienne

En 2026 paraîtra son livre « Ma Brésilienne » (titre original : Moja Brazylia), une œuvre déjà très attendue par les éditeurs européens.

Mélange de récit personnel, de reportage et de réflexion sur le choc des cultures, le livre raconte son histoire d’amour avec le Brésil – pays, femme et idée à la fois.

Traduit en plusieurs langues – polonais, italien, portugais et anglais – l’ouvrage promet d’être un succès international, tant par la richesse de ses observations que par la profondeur émotionnelle de son écriture.

On y retrouvera sa vision du monde : celle d’un homme qui croit encore aux rencontres, aux différences, et à la beauté du mélange.

L’homme des ponts

Dans un monde qui se ferme, Marek Łoś ouvre des portes.

Entre la rigueur européenne et la spontanéité brésilienne, entre la logique et la passion, il trace un chemin singulier, fidèle à ses valeurs : curiosité, intégrité et liberté.

« On peut avoir quatre passeports, six langues et un seul cœur – ouvert sur le monde », aime-t-il dire.

Un message simple, universel et profondément actuel.

Pour en savoir plus :