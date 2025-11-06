Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Lover-boys : la nouvelle mafia des Pays-Bas Aux Pays-Bas, de jeunes hommes séduisent des jeunes femmes pour mieux les piéger. Derrière des apparences romantiques se cache...

Documentaire Les gangs de Papouasie-Nouvelle-Guinée À Port-Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la violence fait partie du quotidien. La police mène une guerre sans merci...

Documentaire Enfants jockeys : chutes violentes et travail jusqu’à épuisement Ils ont entre 9 et 13 ans et participent pour de l’argent à des courses de chevaux. Ces courses,...

Documentaire Il lutte au quotidien contre Kim Jong Un Des tracts pour dénoncer le régime du dictateur nord coréen

Documentaire Israël : la guerre qui divise La guerre de Gaza ne dévaste pas seulement l’enclave palestinienne, elle fracture aussi la société israélienne. Chaque semaine, des...

Documentaire Les travailleurs de l’ombre Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent...

Documentaire Chauffeurs de poids lourds des pays de l’Est, des esclaves de la route ? Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...

Documentaire Controverse de la 5G : les anti montent au créneau Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...

Documentaire Le Descendant, itinéraire d’un juif radicalisé Des batailles rangées contre l’extrême droite en France à la colonisation israélienne au Proche-Orient : itinéraire hors du commun...

Documentaire Les routes de l’impossible – Congo : Le Rafiot de L’Enfer En république démocratique du Congo, pour aller de Kinshasa la capitale, à Kisangani la grande ville du Nord, il...

Documentaire Miraflores, Colombie : capitale mondiale de la poudre blanche Dans la jungle colombienne, Miraflores est un petit village de seulement 400 habitants. C’est ici que sont produits 13%...

Documentaire Trisomie, le droit d’être heureux Au cœur de la charmante ville d’Arras, un lieu unique incarne l’inclusion et la compassion : l’Ilot Bon Secours....

Documentaire Vénézuela, la vieille dame et la mer À El Morro, sur la côte orientale du Venezuela, on vit depuis des millénaires de la pêche à la...

Documentaire Le pouvoir de l’argent | La caviar connection Comment l’Azerbaïdjan a corrompu des parlementaires européens pour s’acheter une respectabilité internationale. Une enquête édifiante dans les sombres arcanes...

Documentaire Festivals : le come-back difficile C’est l’heure du grand retour pour les festivals. Mais après deux annulations successives dues au COVID, le retour sur...

Documentaire Floride : être sirène, une passion La dernière adaptation de « La petite sirène », avec Halle Bailey dans le rôle-titre, a définitivement enterré le cliché de...

Documentaire Des femmes médecins s’engagent En proche banlieue de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis apparait comme un point de chute pour les migrantes...

Documentaire Villes violentes – Lagos Lagos, avec 20 millions d’habitants est la plus grande ville d’Afrique. Elle est aussi l’un des plus grands ports...