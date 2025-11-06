Aux Pays-Bas, de jeunes hommes séduisent des jeunes femmes pour mieux les piéger. Derrière des apparences romantiques se cache...
À Port-Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la violence fait partie du quotidien. La police mène une guerre sans merci...
Ils ont entre 9 et 13 ans et participent pour de l’argent à des courses de chevaux. Ces courses,...
Des tracts pour dénoncer le régime du dictateur nord coréen
La guerre de Gaza ne dévaste pas seulement l’enclave palestinienne, elle fracture aussi la société israélienne. Chaque semaine, des...
Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent...
Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...
Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...
Des batailles rangées contre l’extrême droite en France à la colonisation israélienne au Proche-Orient : itinéraire hors du commun...
En république démocratique du Congo, pour aller de Kinshasa la capitale, à Kisangani la grande ville du Nord, il...
Dans la jungle colombienne, Miraflores est un petit village de seulement 400 habitants. C’est ici que sont produits 13%...
Au cœur de la charmante ville d’Arras, un lieu unique incarne l’inclusion et la compassion : l’Ilot Bon Secours....
À El Morro, sur la côte orientale du Venezuela, on vit depuis des millénaires de la pêche à la...
Comment l’Azerbaïdjan a corrompu des parlementaires européens pour s’acheter une respectabilité internationale. Une enquête édifiante dans les sombres arcanes...
Ici, rester zen peut vous sauver la vie…
C’est l’heure du grand retour pour les festivals. Mais après deux annulations successives dues au COVID, le retour sur...
La dernière adaptation de « La petite sirène », avec Halle Bailey dans le rôle-titre, a définitivement enterré le cliché de...
En proche banlieue de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis apparait comme un point de chute pour les migrantes...
Lagos, avec 20 millions d’habitants est la plus grande ville d’Afrique. Elle est aussi l’un des plus grands ports...
A Pékin, le taux de particules fines présentes dans l’atmosphère est 6 fois supérieur aux plus gros pics que...
