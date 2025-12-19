Ressources Dans la même catégorie

Conférence Copenhague sans parebrise, quand le vélo réenchante la ville Philippe Descamps journaliste au Monde diplomatique et sociétaire des Grains de Sel a durant 1h30 donné les clés du...

Documentaire Pakistan, la loi du blasphème Une simple dispute dans un champ et la vie d’Asia Bibi bascule. Accusée de blasphème, cette mère chrétienne devient...

Documentaire Suède : une ville doit déménager Une église sur roulettes, déplacée sur plusieurs kilomètres : tel a été le spectaculaire point d’orgue du déménagement de la...

Documentaire Espagne : la nostalgie Franco Le 20 novembre 1975, la mort de Franco met fin à une dictature sanglante qui laisse un pays traumatisé....

Article Le retour de l’État stratège en Afrique centrale Le discours à la Nation prononcé le 8 décembre dernier par le président Félix Tshisekedi marque une rupture nette...

Conférence Race et racisme dans le monde contemporain Biologiquement, il n’y a pas de frontières « raciales » entre les humains, mais un continuum de multiples combinaisons...

Documentaire Des soignants risquent leur vie en Guinée-Conakry La maman et le bébé sont en danger

Documentaire Vacances, mais rien ne va C’est les vacances au camping et c’est censé être un bon moment… Mais que ce soit pour le gérant...

Documentaire Israël : la petite réfugiée aux JO Il y a deux ans, Nazret montait sur la 3e marche d’un podium d’athlètes israéliens. A 13 ans, la...

Documentaire L’Amérique du pétrole, entre rêve et désillusion Au sud du Texas, la petite ville de Gardendale et les colonies voisines ont été bouleversées par le boom...

Documentaire Expropriation : l’engrenage infernal En France, des milliers de personnes sont expropriées. Au nom de l’intérêt général, elles se retrouvent entraînées, souvent malgré...

Documentaire Des trains pas comme les autres – Argentine Le voyage commence au nord du pays, à la découverte des fameuses chutes d’Iguazu, nichées au coeur de la...

Documentaire Laine de mouton : comment l’utiliser ? Elle est chaude, imperméable et biodégradable. La laine finit pourtant au rebut dans de nombreuses régions d’Europe. La plupart...

Documentaire Magic Cities – 3/5 – Jakarta Capitale de l’Indonésie, Jakarta est aussi, avec ses quelque 30 millions d’habitants, la deuxième métropole la plus peuplée du...

Documentaire Rio Tinto, une multinationale dans un coin perdu de Madagascar A Fort-Dauphin, tout a changé depuis quelques années. Avant, la petite ville du sud malgache sommeillait. Pas de route...

Documentaire USA : les Sioux du Sud Dakota Le peuple Sioux était noble. Aujourd’hui, il est traité en paria. Notre peuple a été un grand peuple. Pourtant,...

Conférence La cuisine romande existe-t-elle ? Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...