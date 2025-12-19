Cette association se réunit à la sortie des boîtes pour faire la leçon aux conducteurs qui boivent sans se soucier de la vie des autres.
Réalisatrice : Sarah Oultaf
Philippe Descamps journaliste au Monde diplomatique et sociétaire des Grains de Sel a durant 1h30 donné les clés du...
Une simple dispute dans un champ et la vie d’Asia Bibi bascule. Accusée de blasphème, cette mère chrétienne devient...
Une église sur roulettes, déplacée sur plusieurs kilomètres : tel a été le spectaculaire point d’orgue du déménagement de la...
Le 20 novembre 1975, la mort de Franco met fin à une dictature sanglante qui laisse un pays traumatisé....
Le discours à la Nation prononcé le 8 décembre dernier par le président Félix Tshisekedi marque une rupture nette...
Biologiquement, il n’y a pas de frontières « raciales » entre les humains, mais un continuum de multiples combinaisons...
La maman et le bébé sont en danger
En Corée, ces retraités ont travaillé toute leur vie mais finissent à la rue.
C’est les vacances au camping et c’est censé être un bon moment… Mais que ce soit pour le gérant...
Il y a deux ans, Nazret montait sur la 3e marche d’un podium d’athlètes israéliens. A 13 ans, la...
Au sud du Texas, la petite ville de Gardendale et les colonies voisines ont été bouleversées par le boom...
En France, des milliers de personnes sont expropriées. Au nom de l’intérêt général, elles se retrouvent entraînées, souvent malgré...
Le voyage commence au nord du pays, à la découverte des fameuses chutes d’Iguazu, nichées au coeur de la...
Elle est chaude, imperméable et biodégradable. La laine finit pourtant au rebut dans de nombreuses régions d’Europe. La plupart...
Capitale de l’Indonésie, Jakarta est aussi, avec ses quelque 30 millions d’habitants, la deuxième métropole la plus peuplée du...
Comment nous participons au financement la dictature coréenne ?
A Fort-Dauphin, tout a changé depuis quelques années. Avant, la petite ville du sud malgache sommeillait. Pas de route...
Le peuple Sioux était noble. Aujourd’hui, il est traité en paria. Notre peuple a été un grand peuple. Pourtant,...
Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...
Aux Voivres dans les Vosges ou à Saint-Pierre-de-Frugie en Dordogne, ils se démènent pour la survie de leur village....
