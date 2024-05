Documentaire



Dans « Opération Lune : L’épave secrète du Roi Soleil », vivez une enquête archéologique exceptionnelle et une plongée à couper le souffle au cœur de l’épave de La Lune, navire amiral de Louis XIV. La Lune a été construite dans les chantiers navals de Toulon sous les ordres de Colbert, le ministre de la Marine de Louis XIV, dans le dessein de renforcer la puissance navale de la France. Lancée en 1666, cette imposante galère de trois ponts était un chef-d’œuvre de l’ingénierie navale de l’époque, avec ses 106 canons et sa capacité à transporter jusqu’à 700 hommes.

Son histoire est ponctuée de grands moments de gloire, tels que sa participation à la bataille de Palerme en 1676, où elle a joué un rôle crucial dans la victoire de la flotte française. La réputation de La Lune était telle qu’elle était crainte par les ennemis de la France et admirée par ses alliés.

Cependant, le destin de La Lune bascula tragiquement en 1667, lorsqu’elle sombra au large des côtes de Toulon dans des circonstances encore entourées de mystère. Certains historiens avancent l’hypothèse d’une explosion due à une cargaison de poudre à canon, tandis que d’autres évoquent une collision avec un rocher. Quelle que soit la cause exacte, La Lune a disparu dans les profondeurs de la Méditerranée, emportant avec elle son équipage et une partie de son précieux chargement.

Pendant des siècles, l’emplacement de l’épave de La Lune est resté un mystère, alimentant les spéculations et les légendes. Ce n’est qu’en 1993 que des plongeurs ont découvert les restes du navire, reposant à une profondeur de plus de 100 mètres au large de l’île du Levant. Depuis lors, des efforts ont été déployés pour explorer et préserver ce site historique exceptionnel, permettant aux chercheurs de mieux comprendre la vie à bord de La Lune et les circonstances de sa disparition.