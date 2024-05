Documentaire

Le 21 avril 1526, Babur, le petit roi de Kaboul, prend audacieusement l’Inde du nord au sultan de Delhi, Ibrahim Lodi. Avec sa victoire s’ouvre le temps de la seconde islamisation, qui va se propager jusqu’aux rivages de l’Indonésie. Descendant du puissant et terrifiant Tamerlan, mort en 1404, Babur incarne une synthèse des traditions culturelles et politiques de l’islam médiéval et mamelouk.

Les dessous de l’histoire

L’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, poursuit son exploration alerte des dates marquantes de l’histoire, des trésors artistiques ornant la grotte de Lascaux, en 18000 avant notre ère, au coup d’État militaire contre le président chilien Salvador Allende, le 11 septembre 1973. Mobilisant son talent de conteur, associé à une animation qui s’appuie sur une riche iconographie, et convoquant éclairages de spécialistes et approche réflexive, l’historien bouscule notre regard sur vingt événements majeurs et les traces qu’ils ont laissées dans les mémoires, en les replaçant dans une perspective globale et en assumant les incertitudes de la science historique.

Série documentaire (France, 2020, 26mn)

Rediffusion disponible jusqu’au 25/05/2024