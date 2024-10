Article

Galileo Galilei, né en 1564 à Pise, était le descendant d’un compositeur et artiste florentin. Initialement entré au monastère de Vallombrosa comme novice, il a finalement décidé de poursuivre des études de médecine à l’université de Pise.

Cependant, sa fascination pour les mathématiques le conduisit à abandonner ses études médicales sans obtenir de diplôme.

Carrière académique et découvertes majeures

Sa présentation en 1588 à l’Académie de Florence sur l’enfer de Dante selon une perspective géographique a impressionné Guidobaldo del Monte, ce qui a conduit à sa nomination à la chaire de mathématiques de Pise.

A l’âge de 35 ans, Galilée a commencé à étudier le mouvement, notamment la chute des corps. Il a réalisé des expériences depuis le sommet de la tour de Pise, laissant tomber des balles de plomb, de bois et de papier, et a découvert que tous les corps, quel que soit leur poids, tombaient à la même vitesse.

Il est aussi reconnu comme le premier à énoncer le principe de la relativité, selon lequel le mouvement est relatif à l’observateur.

Invention du télescope

En mai 1609, Galilée a commencé à construire un télescope pour mener ses propres expériences et obtenir des ressources financières supplémentaires. Il a conçu lui-même les lentilles et a réussi à créer un télescope qui pouvait agrandir les images six fois sans déformation.

Grâce à ce succès, il a été en mesure de montrer son invention aux sénateurs de la République de Venise en août 1609. Ces derniers ont immédiatement vu des applications militaires possibles. Cependant, l’innovation majeure de Galilée a été de pointer son télescope vers le ciel, plutôt que vers la terre.

Enseignement et conflit avec l’inquisition

Malgré son soutien à Copernic depuis deux décennies, Galilée a enseigné à ses étudiants la théorie de Ptolémée, qui positionnait la Terre au centre de l’univers, car cette théorie était largement acceptée à l’époque. Il a dû faire preuve de prudence pour éviter les conflits avec l’Inquisition et ses collègues, qui n’appréciaient pas particulièrement ses critiques de l’enseignement d’Aristote.

En 1610, Galilée a dirigé son télescope vers Jupiter et a découvert quatre lunes orbitant autour de la planète. Plus tard cette année-là, il est devenu « Premier mathématicien du studium de Pise et Premier mathématicien et Philosophe du grand-duc de Toscane », et a déménagé à Florence.

C’est à cette époque que Galilée a publié ses premières observations, dans un livre intitulé « Le Messager des étoiles ». Il a décrit la surface accidentée de la Lune et a expliqué la « lumière cendrée » comme étant la réflexion de la lumière terrestre sur la Lune.

Conflits et procès

Cependant, ses découvertes et son succès ont suscité la jalousie, et dès 1612, ses adversaires ont commencé à l’attaquer, tant sur le plan scientifique que religieux. Les universitaires conservateurs, partisans d’Aristote, ont condamné les théories coperniciennes, tandis que les théologiens ont jugé le système copernicien contraire aux Ecritures.

En 1623, le cardinal Maffeo Barberini est devenu le pape Urbain VIII, ce qui a donné à Galilée l’espoir de réhabiliter Copernic. En 1624, il a obtenu l’accord du pape pour écrire un livre sur les différents systèmes du monde, à condition qu’il soit parfaitement objectif.

Cependant, Galilée a choisi de soutenir les théories coperniciennes, ce qui a conduit à la confiscation de son livre et à son procès par l’Inquisition. En 1632, il a été jugé coupable et assigné à résidence, où il est resté jusqu’à sa mort en 1642. Ce n’est qu’en 1757 que l’interdiction de 1616 a été levée et que Galilée a été réhabilité.