Alors qu’au XVIe siècle les guerres de Religion touchent l’ensemble du continent européen, se pose la question de savoir si le parti huguenot, en dépit de sa diversité religieuse (Luther, Calvin, Zwingli), a tenté de s’unir afin de mieux lutter contre les couronnes catholiques. À cet égard, existe-t-il un bloc papiste ou cette idée relève-t-elle d’un fantasme ? Comment le parti huguenot monte ses réseaux de correspondance et d’actions à travers l’Europe et dans quel but ? Peut-on parler d’une diplomatie huguenote, et comment le roi de France réagit-il au fait que ses sujets protestants agissent avec des puissances étrangères ? Doit-on enfin parler d’une propagande protestante, et quel a été le résultat de cette politique européenne ? Nicolas Le Roux entame ici le dernier volet de la série de Cours d’Histoire consacrés aux guerres de Religion en Europe.