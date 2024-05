Documentaire

Le 16ème siècle des navigateurs et des conquistadors va connaître une aventure fulgurante. Une poignée d’hommes découvre un nouveau monde, un autre continent et d’autres peuples. Au nom de la chrétienté, de la royauté et de la gloire, une civilisation va en détruire une autre. Ce documentaire retrace l’expédition d’Hernand Cortes au Mexique, sa rencontre avec le chef aztèque Moctezuma à Tenochtitlan, ancien site de Mexico, la trahison des Espagnols et la revanche des Aztèques jusqu’à la chute de Mexico le 13 août 1521, symbole de la fin tragique de l’Empire Aztèque. De nombreuses gravures et cartes, des reconstitutions sur les sites aztèques, des lectures de textes aztèques alternent avec des interviews de spécialistes.