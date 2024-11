Article

Thanksgiving, ou l’Action de grâce, est bien plus qu’une simple fête inscrite dans le calendrier américain. C’est un moment de rassemblement, de gratitude et de partage profondément ancré dans l’histoire et la culture des États-Unis. Chaque quatrième jeudi de novembre, des millions de familles se réunissent autour d’une table garnie de mets traditionnels pour célébrer une journée où se mêlent passé historique, valeurs familiales et plaisir culinaire.

Plongeons dans l’histoire et les traditions de cette fête incontournable, qui continue de rassembler et d’inspirer bien au-delà des frontières américaines.

Une origine historique : les premiers colons et les Amérindiens

Thanksgiving trouve son origine en 1621, lorsque les Pèlerins, un groupe de colons anglais ayant fui les persécutions religieuses, célébrèrent leur première récolte fructueuse dans le Nouveau Monde.

Installés à Plymouth, dans l’actuel Massachusetts, ils firent face à un hiver rude et à des conditions de vie particulièrement difficiles. Leur survie fut en grande partie due à l’aide des Wampanoags, un peuple autochtone qui leur enseigna des techniques agricoles adaptées.

Pour exprimer leur gratitude, les colons organisèrent un grand festin auquel furent conviés leurs alliés amérindiens. Ce repas, souvent considéré comme le premier Thanksgiving, posait les bases d’une tradition qui deviendrait, des siècles plus tard, une fête nationale.

L’évolution vers une fête nationale

Il fallut attendre plus de deux siècles pour que Thanksgiving prenne la forme d’une célébration officielle. En 1863, au cœur de la guerre de Sécession, le président Abraham Lincoln proclama Thanksgiving comme fête nationale, à célébrer chaque dernier jeudi de novembre. Il souhaitait ainsi rassembler une nation divisée autour des valeurs de gratitude et d’unité.

En 1941, sous le mandat du président Franklin D. Roosevelt, le Congrès américain fixa définitivement la date au quatrième jeudi de novembre. Thanksgiving devint dès lors une fête emblématique, symbole de rassemblement familial et d’appréciation des bénédictions de la vie.

Les traditions incontournables

Thanksgiving est une fête riche en traditions qui se transmettent de génération en génération. Voici quelques-unes des coutumes les plus populaires :

Le repas de Thanksgiving

Le point central de la journée est sans aucun doute le repas. Les plats traditionnels incluent :

La dinde rôtie , souvent farcie et servie avec une sauce aux airelles.

, souvent farcie et servie avec une sauce aux airelles. La purée de pommes de terre et sa sauce (gravy).

et sa sauce (gravy). La tarte à la citrouille (pumpkin pie), dessert emblématique.

(pumpkin pie), dessert emblématique. Les haricots verts , parfois accompagnés d’oignons frits.

, parfois accompagnés d’oignons frits. La farce, un mélange de pain, d’herbes et parfois de fruits secs.

Ce festin, préparé avec soin, est l’occasion de réunir la famille autour d’une table où l’on partage bien plus que des mets : des souvenirs, des rires et des remerciements.

La parade de Macy’s

Chaque année, la célèbre parade de Macy’s à New York attire des millions de spectateurs, à la fois sur place et à travers les écrans. Depuis 1924, ce défilé spectaculaire met en scène des chars décorés, des fanfares et d’immenses ballons représentant des personnages populaires.

Cet événement est devenu un incontournable de Thanksgiving, marquant le début officieux de la saison des fêtes de fin d’année.

Le football américain

Thanksgiving est également synonyme de matchs de football américain, une tradition qui remonte à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, la NFL (National Football League) organise plusieurs matchs spécialement pour l’occasion, rassemblant des millions de fans autour des écrans.

Le bénévolat et les actes de générosité

Thanksgiving est un moment propice à la générosité. De nombreuses familles profitent de cette journée pour faire du bénévolat dans des banques alimentaires ou organiser des repas pour les plus démunis. Cette pratique reflète l’esprit de gratitude et de partage qui est au cœur de la fête.

Une influence au-delà des États-Unis

Bien que Thanksgiving soit principalement célébré aux États-Unis, son influence s’étend à d’autres pays. Le Canada fête également l’Action de grâce, mais en octobre, tandis que des communautés expatriées à travers le monde recréent cette célébration pour garder un lien avec leurs racines américaines.

Dans d’autres pays, Thanksgiving inspire des événements similaires, axés sur la gratitude et le partage, bien que sans les mêmes connotations historiques.

Thanksgiving à l’ère moderne

Avec le temps, Thanksgiving a su évoluer tout en préservant son essence. À l’ère moderne, de nouvelles traditions se sont ajoutées :

Black Friday , le lendemain de Thanksgiving, marque le coup d’envoi des achats de Noël avec des soldes spectaculaires.

, le lendemain de Thanksgiving, marque le coup d’envoi des achats de Noël avec des soldes spectaculaires. Les réunions virtuelles, particulièrement depuis la pandémie de COVID-19, permettent à des familles séparées par la distance de célébrer ensemble grâce à la technologie.

Les réseaux sociaux, eux aussi, jouent un rôle dans la diffusion de cette tradition, avec des hashtags comme ou qui inondent les plateformes, témoignant de l’importance de ce moment dans les cœurs.

Une fête universelle dans ses valeurs

Thanksgiving est bien plus qu’une tradition américaine : c’est un rappel des valeurs universelles de gratitude, de partage et de solidarité. Que l’on soit autour d’une table garnie de mets traditionnels ou que l’on trouve d’autres façons de célébrer, cette journée invite chacun à réfléchir aux bénédictions de la vie et à les apprécier pleinement.