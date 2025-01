Podcast

Entrée tardivement dans la course aux colonies, l’Angleterre doit se contenter de territoires plus froids et dépourvus d’or : l’Amérique du Nord. Dans la première moitié du du XVIIe siècle, des aventuriers, mercenaires et groupes religieux minoritaires ont quitté sans possibilité de retour leur pays natal pour s’installer en terres amérindiennes. Cette forme particulière de colonisation, qui repose sur le peuplement et l’expropriation des amérindiens, deviendra la trame du récit fondateur de la nation américaine.

Qui étaient les premiers colons anglais ? Quelles étaient leurs motivations politiques, religieuses et économiques ? Les rapports avec les peuples autochtones sont-ils dépourvus de violences, comme le suggère la légende de Pocahontas ? Comment se sont construits les mythes fondateurs de la nation américaine ?