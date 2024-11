Podcast

Comment mesurer la révolution alphabétique du XVIe siècle ? Afin de répondre à cette question, Serge Gruzinski la compare avec notre propre révolution digitale et nous explique les conséquences de l’événement sur les Amériques fraîchement colonisées par l’Espagne et le Portugal. Le terme de mondialisation ibérique prend ici tout son sens. Entre le Nouveau Monde et l’Europe, il y a un cordon ombilical entretenu par des clercs chargé d’enseigner, de transmettre, mais aussi de recevoir. Loin d’une vision binaire de la colonisation, Serge Gruzinski insiste sur les échanges entre le monde occidental et le monde indien. Comment, aussi, les clercs ont rapporté pour les générations suivantes la réalité de la civilisation aztèque.