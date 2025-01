Documentaire

Plongée dans le passé esclavagiste de Malte à travers l’exploration d’une épave du XVIe siècle récemment découverte. Un documentaire-fiction instructif et ludique, qui ressuscite les aventures d’un corsaire chrétien.

Pirates, corsaires, promesses de fortune et captivité : bienvenue en Méditerranée ! En 2019, l’archéologue Timmy Gambin découvre une épave du XVIe siècle dissimulée dans le sable aux abords de Gozo, l’une des îles de l’archipel maltais. En plongeant à 126 mètres de profondeur pour retracer l’histoire de ce navire, l’archéologue et son équipe vont ouvrir une fenêtre sur l’âge d’or des corsaires, les alliances entre puissances et les débuts de la mondialisation des échanges commerciaux. De cette époque restent les chroniques d’un témoin oculaire, le fils d’un marchand chrétien fait prisonnier par les Ottomans : Balthasar Stürmer.

Plaque tournante de l’esclavage

« Nous ne sommes pas dans les Caraïbes, mais bien en Méditerranée », précise d’emblée la voix off du documentaire. Partant de l’exploration des vestiges du navire, Timmy Gambin et pléthore de spécialistes lèvent le voile sur l’ampleur du trafic humain qui s’y développa au XVIe siècle. À l’époque, la Méditerranée est un terrain d’affrontement entre puissances chrétiennes et islamiques, lesquelles s’appuient sur de redoutables supplétifs pour étendre leur influence : les corsaires, qui ont l’aval de leurs souverains tant pour piller que pour vendre hommes, femmes et enfants. Un phénomène bien connu de Balthasar Stürmer, lui-même corsaire chrétien, qui fut retenu captif une année à Tunis, en 1534. Justement interprété par Félix Stichmann, celui-ci s’adresse au spectateur face caméra pour raconter sa détention sur le ton de l’humour. Mêlant témoignage d’époque, coulisses de l’expédition sous-marine et analyses d’experts, ce documentaire révèle un pan méconnu de l’histoire de l’esclavage en Méditerranée.

Documentaire de Danielle Proskar (Autriche, 2023, 53mn)

