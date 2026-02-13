Considéré comme l’un des penseurs les plus influents de l’histoire intellectuelle, René Descartes a marqué la transition de la...
Alors qu’il effectue des recherches dans les archives, Mathieu da Vinha, découvre un document inédit et unique : la...
Galilée, figure emblématique de la révolution scientifique du XVIIe siècle, a profondément transformé notre compréhension du mouvement grâce à...
Personnage emblématique de l’histoire européenne du dix-septième siècle, George Villiers, premier duc de Buckingham, demeure l’une des figures les...
Juillet 1518, Strasbourg : des centaines de personnes auraient été frappées par une étrange maladie, les forçant à danser jusqu’à...
Le marquis de Sade, de son vrai nom Donatien Alphonse François de Sade, a été emprisonné à plusieurs reprises...
Jean-Baptiste Lully dans tous ses états – Guillaume Decalf D’origine florentine, Jean-Baptiste Lully arrive en France avec le duc...
Catherine de Médicis, reine de France, a joué un rôle politique majeur pendant les guerres de religion. Elle a...
Nicolas Fouquet est sans doute, l’un des personnages les plus fascinants du règne de Louis XIV. Surintendant des finances...
Entre 1519 et 1522, la flotte du navigateur portugais Fernand de Magellan réalisa le premier tour du monde de...
Ce qui est célébré le 4 juillet n’est pas l’indépendance des États-Unis, votée par les délégués du Congrès continental...
D’abord écartée de la succession au trône d’Angleterre, elle deviendra finalement reine le 17 novembre 1558 à la mort...
A deux époques très éloignées, deux hommes furent obsédés par le rêve de redonner à Rome son prestige. L’un...
Retour en image sur l’incident diplomatique à l’origine de la guerre de Trente Ans entre catholiques et protestants, qui...
Le 13 août 1521, à l’issue d’un long siège, Tenochtitlán-Mexico, la capitale de l’Empire aztèque, tombe entre les mains...
Marguerite de Navarre, souvent reléguée au second plan de la scène politique de son époque, demeure pourtant une figure...
Stéphane Bern raconte le génie de la musique qui a quitté Salzbourg et a ébahi les cours, de Paris...
La dynastie des Valois est arrivée au pouvoir en 1328 avec Philippe VI, ce changement de dynastie ayant déclenché...
Historiens et experts en images en 3D reconstituent les lieux, parfois secrets et mystérieux, du règne de Henry VIII,...
17 décembre 1773. En mer de Chine orientale, le navire anglais Royal Captain entame son retour vers l’Europe, chargé...
