Documentaire

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse dans une famille de huit enfants qui

connaîtront tous un destin hors du commun. A 9 ans il intègre le Collège d’Autun puis le collège militaire de Brienne. Fin 1784, il entre à l’école militaire royale de Paris. Il en sort breveté Lieutenant d’artillerie en 1787.

Jusqu’en 1789, il fait ses premières armes au régiment d’artillerie de la Fère où il se fait bientôt connaitre par ses remarquables talents techniques. La Révolution française de 1789 va changer son destin. Dégoutté par l’apathie de Louis XVI et par les réactions de la foule, il est néanmoins favorable aux idéaux de la Révolution.

En 1793, accusé d’être trop pro-français, il doit quitter précipitamment la Corse. Il débarque à Toulon. C’est là que son destin le rattrape. La ville s’est rebellée contre la Convention et a ouvert ses portes aux anglais.

Seul officier sur place capable de diriger l’artillerie, Bonaparte par son énergie, son charisme et ses capacités, prend rapidement le commandement du siège. L’assaut est un succès et la ville est conquise. Bonaparte a marqué les esprits et s’est fait connaître du pouvoir. En moins de trois mois, il est passé de capitaine à général. L’étoile du conquérant commence à briller.

Le 12 vendémiaire an IV, l’émeute gronde à Paris. Les sections royalistes prennent la tête de l’émeute et marchent sur les Tuileries. Barras, chargé de réprimer la révolte n’est pas un militaire. Se souvenant de Toulon, il fait appel à Bonaparte qui prend immédiatement les choses en mains.

Les ordres claquent, rapides, précis. Le chef d’escadron Murat est chargé d’aller chercher à la hâte les canons qui font défaut. Tout le monde est subjugué par la maîtrise et le savoir faire du jeune général. Malgré une infériorité numérique flagrante, les canons sont disposés comme à l’exercice. Quand l’attaque des émeutiers débute, ils taillent en pièces les assaillants. Au soir, Paris a retrouvé le calme.

Bonaparte à sauvé la paix civile et la Révolution. Quelques jours plus tard, le Directoire le nomme général en chef de l’armée de l’intérieur. Ce formidable avancement stupéfie la France entière et même les cours étrangères. L’épopée napoléonienne vient de débuter. Elle va durer vingt ans.