Documentaire

Des 15ème aux 19ème Siècles, le monde a connu le plus massif et le plus brutal des trafics d’êtres humains : L’esclavage triangulaire. Plus de 15 millions d’Africains vendus sur le continent Américain. Comment honorer aujourd’hui la mémoire de ces victimes ? Voici l’histoire d’un monument, un lieu de de recueillement et de transmission.