Écoutez l’histoire de Diane de Poitiers, l’une des femmes les plus influentes de la Renaissance, racontée par l’historienne Virginie Girod dans deux épisodes inédits. Née autour de 1500, Diane de Poitiers a 15 ans lorsqu’elle est mariée à Louis de Brézé, de 37 ans son aîné. Avec cet homme fortuné et proche du roi, Diane fréquente la cour. Elle a probablement été dame d’honneur de la reine Claude, épouse du roi François Ier et mère d’Henri II. Après la mort de la reine, Diane s’occupe d’Henri à l’image d’une gouvernante. En 1531, à 31 ans, elle devient veuve et reprend les titres de son époux. Celle qu’on appelle désormais « La Sénéchale » ne se drape plus que de noir. Elle gère elle-même ses biens et devient une véritable femme d’affaires. Influente à la cour, elle impose une de ses cousines éloignées, Catherine de Médicis, comme épouse idéale pour Henri, alors âgé de 14 ans. Mais peu de femmes rivalisent avec la beauté de Diane.