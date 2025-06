Documentaire

Second fils de François Ier, Henri devient roi de France à la mort de son père en 1547. Sa vie personnelle et son influence politique est partagée par sa femme Catherine de Médicis et sa maîtresse Diane de Poitiers. Pendant son règne, il réprime sévèrement les protestants qui sont en plein essor. Il récupère Calais et Boulogne aux Anglais puis lutte contre Charles Quint et son fils Philippe II d’Espagne (défaite de Saint-Quentin 1557). Il meurt blessé à l’œil au cours d’un tournoi de chevalerie organisé pour le mariage de sa fille Elisabeth (près de la Place des Vosges à Paris). Un documentaire de Dominique Mougenot, Thierry Bruant et Catherine Mignot.