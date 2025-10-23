Chef protestant, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour accéder au trône du royaume de France. Suivez l’étonnant destin de ce roi de France, à l’origine de l’édit de Nantes.
© QUELLE HISTOIRE / TV5MONDE
Réalisation : Nicolas Blondel
© QUELLE HISTOIRE / TV5MONDE
Réalisation : Nicolas Blondel
La Citadelle d’Arras est l’un des nombreux forts construits par Vauban, l’ingénieur militaire du roi Louis XIV. Ces forts...
Le château de Versailles incarne à la perfection l’ambition démesurée de Louis XIV, aussi connu sous le nom de...
Qui étaient les fermiers d’Ancien Régime ? À la fois agriculteurs, gestionnaires et négociants, ils devaient avoir un œil...
Ils naviguaient sous le pavillon de la tête de mort – en tant qu’ennemis autoproclamés de l’humanité entière. Les...
La Loire, fleuve emblématique de la France, joue un rôle central dans le commerce et la circulation des marchandises...
Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, incarne l’apogée de la monarchie absolue en France. Né en 1638, il accède...
Le règne du roi Louis XIV (1638-1715), dit le « Roi Soleil », est marqué par un intérêt considérable...
Pierre le Grand est une des figures les plus extraordinaires de l’Histoire. Né en 1672, tsar de 1682 à...
Détesté de son vivant, le cardinal-duc de Richelieu fut un grand homme. Ce petit marquis de province, hissé au...
Franchir des cols alpins, à pied ou à cheval, équipés d’armures comme les chevaliers à l’époque de François Ier…...
Né à Londres en 1644, Guillaume Penn s’engage très jeune dans un cheminement spirituel audacieux. À seulement vingt-deux ans,...
À l’époque des mousquetaires, soit principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles, la guerre de siège atteint un degré de...
Libertin, insouciant, épicurien, tel est l’image de Philippe d’Orléans, fils de Monsieur et de La Palatine. Pourtant ce petit-fils...
Tout le monde connaît Casanova, mais ce que l’on sait moins, c’est que c’est à lui que l’on doit...
Relier l’Atlantique à la Méditerranée par un grand canal de plus de 300 kms est une idée qui remonte...
Dans ce nouveau numéro inédit de «Secrets d’Histoire», Stéphane Bern vous emmène à la rencontre de l’un des plus...
Le monastère royal de Brou fût construit par amour… mais témoignait en même temps d’une ambition politique ! Marguerite...
Au XVIIIe siècle tout le monde parlait du canard de Vaucanson, mais plus personne ne sait à quoi il...
Épique et tourné vers les vastes océans, ce documentaire mène le téléspectateur à travers le monde, afin de découvrir...
400 ans après la mort de Shakespeare, l’historienne britannique Helen Castor est confrontée au mystère entourant sa sépulture. Située...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site