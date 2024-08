Podcast



Malgré la renommée des pièces de Molière, on ne sait pas grand-chose de la vie du dramaturge. Il n’a pas laissé derrière lui le moindre journal intime, pas même une correspondance. La légende s’est chargée de combler le vide. Le décès de Molière en constitue l’épisode ultime : il aurait rendu son dernier souffle sur scène ! Montez sur les planches avec Virginie Girod dans un récit inédit pour découvrir la vraie histoire de la mort de Molière.

En 1673, Molière a 51 ans. Il souffre d’une fluxion de poitrine, une pneumopathie qu’on ne sait pas soigner au XVIIe siècle. De toute façon, le dramaturge, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, ne fait pas confiance aux médecins et il n’hésite pas à les tourner en ridicule. Sur ses trente pièces, cinq ont pour thème la médecine et chaque fois on retrouve le même archétype du praticien imposteur, voleur et vaniteux.