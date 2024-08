Documentaire

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l’empire britannique et les provinces unies sont les 2 puissances maritimes mondiales. À l’extérieur, ils sont en compétition pour le partage des marchés ; chez eux, ils commencent à développer les libertés individuelles. La guerre entre l’Angleterre et les Pays-Bas est inévitable. Elle va toucher de nombreux continents (Afrique, Amérique, Europe) et provoquer les plus grandes batailles navales de la marine à voile.