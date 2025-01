Documentaire

Élisabeth Ire, née le 7 septembre 1533 au palais de Placentia à Londres, morte le 24 mars 1603 au palais de Richmond à Londres, fut reine d’Angleterre et d’Irlande de 1558 à sa mort. Le règne d’Élisabeth Ire appelé ère élisabéthaine est associé à l’épanouissement du théâtre anglais représenté par William Shakespeare et Christopher Marlowe, ainsi qu’aux prouesses maritimes d’aventuriers comme Francis Drake. Certains historiens ont cependant nuancé cet âge d’or supposé et qualifient Élisabeth Ire de souveraine irascible et indécise qui eut plus que sa part de chance. Vers la fin de son règne, une série de problèmes économiques et militaires affectèrent sa popularité. Élisabeth Ire est néanmoins reconnue pour son charisme et son caractère obstiné à une époque où les monarques des pays voisins affrontaient des difficultés internes qui mettaient leur trône en péril.