Stéphane Bern raconte celle qu’on a longtemps appelée “la belle cordière”, une lyonnaise aux écrits osés dont la vie est entourée de tant de mystères que l’on en est même parfois venus à douter de son existence, bien que ses Oeuvres ont été publiées. Ou la véritable histoire de Louise Labé, la légende de la poésie… En quoi l’oeuvre de Louise Labé est-elle féministe avant la lettre? Pourquoi a-t-on remis en question son existence ? Qui étaient les femmes de lettres au XVIe siècle ?

Louise Labé est née à Lyon, en France, vers 1524. Bien que peu de détails sur sa vie soient documentés, son talent poétique a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la littérature. À une époque où les femmes étaient souvent reléguées aux rôles domestiques, Labé a bravement navigué dans le monde intellectuel masculin, affirmant sa place avec une plume vibrante et perspicace.

Son œuvre la plus célèbre, « Les Œuvres de Louise Labé », publiée en 1555, est une collection de poèmes lyriques qui explore l’amour, la passion et le désir d’une manière novatrice pour son époque. Labé défie les conventions littéraires de son temps en exprimant ouvertement ses propres sentiments et désirs, ce qui était considéré comme audacieux pour une femme de son époque.

La poésie de Labé transcende les frontières du temps et de l’espace, capturant l’essence même de l’expérience humaine. Ses vers sont empreints d’une sensualité envoûtante, mais aussi d’une profonde réflexion sur la condition humaine. Elle explore les complexités de l’amour et de la passion avec une sincérité et une intensité qui résonnent encore aujourd’hui.

Labé était également connue pour son esprit indépendant et sa vie non conventionnelle. Elle a défendu l’idée de l’égalité des sexes et a remis en question les normes sociales de son époque, ce qui en fait une figure pionnière dans l’histoire du féminisme. Son courage et sa détermination à vivre selon ses propres termes ont inspiré de nombreuses générations de femmes à suivre leur propre voie, malgré les obstacles.