Conférence

Aventurier français, voyageur infatigable, marchand d’art et de pierres précieuses, Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) est l’une des figures majeures du XVIIe siècle. De ses nombreux voyages en Asie, le négociant rapporte de multiples trésors. Mais ce sont les fameux diamants issus des mines de Golconde, en Inde, qui font sa gloire auprès du roi Louis XIV et de sa cour. Témoin privilégié des relations entre l’Orient et l’Occident dans une Europe qui se passionne pour les cultures lointaines et étrangères, la vie de ce voyageur atypique reste néanmoins largement méconnue. Qui était réellement Jean-Baptiste Tavernier ? Quel héritage diamantifère a-t-il laissé ?