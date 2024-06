Conférence

L’histoire du neutrino est riche, variée et semée de rebondissements. Etienne Klein, directeur de recherches au CEA, rend hommage, dans cette conférence-vidéo, à deux brillants physiciens italiens Ettore Majorana et Bruno Pontecorvo qui ont contribué à des travaux décisifs sur le neutrino. Tous deux ont plusieurs points communs : ils ont disparu mystérieusement et ont travaillé sur la même particule.