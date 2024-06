Conférence



Plus grand télescope jamais envoyé dans l’espace, le James Webb révèle ses premières images en juillet 2022. L’occasion pour David Elbaz, astrophysicien au CEA et Chloé Moglia, artiste circassienne, danseuse et acrobate, de débattre de ce besoin (typiquement humain) d’explorer les limites de l’Univers.