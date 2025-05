Podcast

Plus rapide, plus puissant, plus audacieux : la propulsion nucléaire pourrait révolutionner l’exploration spatiale. Mais avant d’imaginer une fusée atomique fonçant vers la planète rouge, il faut répondre à une avalanche de défis : ingénierie extrême, problèmes de sûreté, résistance aux radiations, poids des réacteurs, et bien plus encore.