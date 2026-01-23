Conférence

Le soleil est notre étoile et, comme nous en sommes proches, on croit tout savoir sur lui. Et pourtant…

Depuis la nuit des temps, le Soleil, fait partie de notre quotidien. On pourrait croire que celui-ci n’a plus de secret pour nous, mais cet astre diurne ne cesse de nous surprendre. Avec l’avènement de l’exploration spatiale, nous avons appris à quel point son activité se fait sentir sur Terre, à travers par exemple les éruptions solaires et les ouragans de l’espace. Nous voyagerons ensemble vers le Soleil, au travers de son atmosphère splendide, et verrons comment les dernières missions spatiales révèlent certains de ses

mystères, et ceux qui nous restent encore à explorer.