Conférence

La détection récente d’ondes gravitationnelles représente une nouvelle ère pour la science et une fenêtre ouverte sur notre Univers. Mais que savons-nous au juste sur le comportement de notre Univers et de la structure de l’espace aux échelles cosmologiques? Lors de cette conférence, il s’agira de voyager jusqu’aux extrémités de l’Univers observable et d’essayer d’éclairer les comportements de la gravitation. Il sera aussi question du rapport de la gravitation avec l’énergie sombre. Plusieurs observations ont trahi l’existence de cette dernière; elles montrent que l’Univers croît plus rapidement qu’il ne le devrait. Quelque chose de puissant s’oppose à la gravitation, quelque chose que les physiciens ont nommé l’énergie sombre. Comprendre la véritable nature de cette dernière, et son rapport avec la gravitation, devrait permettre de dessiner un scénario plus précis sur l’avenir de notre Univers lequel prendra peut-être la forme d’un grand déchirement.