Documentaire

Tandis que chercheurs et spécialistes évoquent les avancées de l’astronomie et de l’astrophysique, l’acteur américain Sam Neill (Jurassic park) explique les mystères de notre univers et anticipe l’avenir. Un voyage intersidéral mêlant décors naturels et images en 3D.

Tous les éléments qui constituent notre planète et les formes de vie qui s’y sont développées proviennent de l’explosion d’une étoile géante. Comment les comètes ont-elles fertilisé la Terre et donné naissance à notre existence ? Ce phénomène a-t-il pu se produire sur d’autres planètes ?