Les glaces et le ciel de Pluton découvert par la mission New Horizons. Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons a traversé le système formé par Pluton et Charons et leurs quatre petits satellites. Elle a révélé un monde complexe et magnifique, sculpté par des glaciers et entourés de brumes bleutés..

Conférence par François FORGET.