Documentaire

Le concept d’espace-temps dans l’univers diffère de celui de la Terre. La valeur primordiale y est la vitesse. Rien n’est plus rapide que la lumière (300 000 Km/s) : il lui suffit de 2 secondes pour faire l’aller/retour entre la Terre et la Lune et de 8 minutes pour venir du soleil jusqu’à la Terre. Avec sa théorie de la relativité, Einstein a révolutionné la notion de temps spatial. Aujourd’hui, les scientifiques tentent de mettre au point les futurs voyages cosmiques en se servant de nouveaux moyens de propulsion. Ils envisagent d’utiliser, entre autres, la gravité des planètes du système solaire et l’énergie solaire….