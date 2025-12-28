En 1848, l’astronome Édouard Roche se posait la question en observant Saturne. Plus de 150 ans plus tard, la sonde Cassini-Huygens apportait des réponses à ses questionnements.
Leurs découvertes respectives ont pavé la voie à des siècles de recherche et de progrès dans le monde entier.
la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée. Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans...
Nous avons le plaisir d’accueillir Françoise Combe, astrophysicienne et membre de l’Académie des Sciences. Elle proposera une conférence intitulée...
L’époque où la conquête spatiale voyait s’affronter de grandes puissances mondiales apparaît révolue : au XXIe siècle, les milliardaires...
Le drapeau planté sur la Lune lors des missions Apollo semble flotter malgré l’absence d’atmosphère et donc de vent....
Près de 60 ans après sa parution, le récit de Frank Herbert demeure sans aucun doute l’une des œuvres...
L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...
Les premières détections d’ondes gravitationnelles et les cartographies de l’ombre du trou noir central de la galaxie Messier 87...
L’exploration du Système solaire a permis de faire des bonds de géant dans la connaissance que nous en avons....
« Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans la galaxie, les planètes...
Les plus récentes découvertes scientifiques effectuées par d’exceptionnels graphiques numériques, et les énigmes de notre univers les plus fascinantes,...
Existe-t-il un lien entre les acides aminés des comètes et la vie sur Terre et comment ces feux d’artifice...
Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale européenne Rosetta a achevé son voyage en s’écrasant sur...
Depuis que l’homme s’est aventuré dans l’espace pour la première fois il y a plus de cinquante ans, la...
Les aurores boréales ne sont pas que de majestueuses chorégraphies lumineuses. Provoquées par les tempêtes solaires, elles peuvent aussi perturber...
La Lune a une forte influence sur notre planète. Cet épisode passe en revue les conséquences qu’entraînerait sa disparition...
Selon le modèle standard, on ne connaît au plus que 5 % de la matière de l’Univers ; le...
Le satellite Venus Express gravite autour de Vénus pour découvrir les raisons pour lesquelles cette planète est devenue aussi...
\r\n\r\nLe professeur Brian Cox révèle comment les principes scientifiques les plus fondamentaux et les lois expliquent non seulement l’histoire...
Découvrez des phénomènes météorologiques extrêmes dans notre système solaire, comme ces tornades aux vitesses démentielles qui sévissent sur d’autres...
