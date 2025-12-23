Près de 60 ans après sa parution, le récit de Frank Herbert demeure sans aucun doute l’une des œuvres les plus fondamentales et les plus influente de la science-fiction mondiale. Dune est une immense fresque traitant d’écologie, de politique, de psychologie et de métaphysique. C’est aussi une réflexion sur le pouvoir, la religion, la conscience, l’immortalité, la survie à long terme de l’humanité et ses rapports aux techniques. Dans cette conférence, nous nous concentrons sur quelques aspects scientifiques de l’œuvre. Que dire de la planète Arrakis ? Comment fonctionne vraiment un distille ? Pourquoi les Fremens n’utilisent-ils pas l’énergie solaire ? Peut-on vraiment se déplacer en pliant l’espace ? En route pour Arrakis !
Avec Roland LEHOUCQ.