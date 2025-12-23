Ressources Dans la même catégorie

Conférence À la recherche des océans extraterrestres L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...

Conférence Aux confins des trous noirs géants, nouvelles frontières de notre Univers Les premières détections d’ondes gravitationnelles et les cartographies de l’ombre du trou noir central de la galaxie Messier 87...

Conférence La vie des étoiles Au cours de cette intervention passionnante, Patrick Lécureuil nous guide à travers le cycle de vie des étoiles, depuis...

Documentaire Origines, un conte de la lumière Depuis des milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle raconte son histoire : celle de l’Univers. Étoiles, galaxies,...

Article Qu’est-ce qui explique la fréquence accrue des aurores boréales et australes ? L’augmentation notable de la fréquence et de l’intensité des aurores boréales et australes, ces spectaculaires draperies de lumière polaire,...

Conférence Voyage vers le Big Bang C’est à un véritable voyage visuel à travers l’Univers connu que Christophe Galfard vous invite. En partant de la...

Conférence Atmosphères d’exo-Terres Découvrez le sujet fascinant des exo-Terres, des exoplanètes semblables à notre Terre. Avec Thomas J. Fauchez.

Podcast Aux origines de la Lune avec Sébastien Charnoz Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois...

Documentaire La station MIR Mir fut la première station spatiale permettant l’exploitation spatiale habitée à long terme et était occupée par une série...

Documentaire Les trois plus belles planètes : Uranus, Neptune, Pluton Dans les coins les plus reculés de notre système solaire, Uranus, la géante glacée, et Neptune, sont des planètes...

Article C’est quoi le solstice d’hiver ? Le solstice d’hiver est un événement astronomique qui a marqué nos calendriers et nos vies depuis des millénaires. C’est...

Article Quelle est la différence entre une planète et une étoile ? La distinction entre une étoile et une planète est fondamentale en astronomie. Bien que les deux types d’objets célestes...

Documentaire Embarquement immédiat pour les étoiles Sofia est un Boeing 747 pas comme les autres. Géré par la Nasa et par le DLR, l’agence spatiale...

Documentaire Les records de l’univers Les records de l’univers: le plus chaud, le plus froid, le plus loin…

Conférence L’origine de la vie : plongée fascinante dans le mystère de l’univers Dans cette conférence captivante, le célèbre astrophysicien Hubert Reeves explorait les origines de la vie sur Terre et dans...

Documentaire Voyage autour du soleil Ce documentaire fiction a été réalisé pour la chaîne de télévision BBC par Joe Aherne et produit par Tim...

Documentaire Le dauphin et la caméra-tortue On croit les connaître, mais leur vie intime reste une énigme …

Conférence Ils ont marché sur la Lune Retour sur les expéditions des premiers explorateurs d’un autre corps céleste. Les Mardis de l’Espace des sciences avec Philippe...

Documentaire Planète Mars, la visite guidée Les images et le son enregistrés par le robot Persévérance sur la planète Mars fascinent le monde entier. Au...