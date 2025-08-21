Pluton est une mine d’or pour comprendre la formation de planète comme la Terre. Étudier cette planète lointaine permettrait d’en apprendre beaucoup sur nos origines.
Un nombre infini d’étoiles brille dans la nuit. Découvrez comment ces objets célestes se forment, comment les étoiles sont...
Nous aimons parler de la météo car elle nous affecte tous les jours. Mais avez-vous déjà entendu parler de...
Sixième planète la plus éloignée de notre soleil, la Saturne apparaît comme un gigantesque ballon d’hélium et d’hydrogène. Dix...
Pluton est l’un des endroits les plus glacés de notre système avec ses -234° C. Cette planète est constituée...
L’espace fascine autant qu’il interroge. Derrière les images de planètes et de galaxies que nous voyons à la télévision...
Environ 30 météores peuvent être vus de la Terre tout au long d’une année. Apprenez-en plus sur la science des...
Emmanuel Marcq, chercheur au Latmos, dresse un historique de l’exploration de la planète Vénus, de l’antiquité à l’ère spatiale,,...
Les exoplanètes défient la théorie selon laquelle nous sommes seuls dans l’univers. Apprenez quels types d’exoplanètes existent, quelles méthodes les...
Il est probable que « l’idée d’univers multiples » se rencontre pour la première fois chez le philosophe Anaximandre. Nicolas...
Comment aider les astronautes à tenir moralement lors des missions de longue durée ? À la Nasa et ailleurs,...
Les progrès techniques actuels font de la colonisation d’autres planètes un rêve plus accessible. Mais cet horizon est-il souhaitable...
Depuis des décennies, la journaliste française Pascale Demy et l’astronome et photographe allemand Gernot Meiser chassent ensemble les éclipses....
Qu’était l’étoile de Bethlehem ? Une invention littéraire ou un objet physique ? Ce film est une véritable enquête....
Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...
L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...
Titan, la plus grosse lune de Saturne, a pu livrer ses secrets grâce à la mission spatiale Cassini-Huygens qui...
Tandis que chercheurs et spécialistes évoquent les avancées de l’astronomie et de l’astrophysique, l’acteur américain Sam Neill (Jurassic park)...
Avec plusieurs missions orbitales toujours en opération, couplées, avec Curiosity, à des mesures au sol d’une qualité inégalée, jamais...
La Terre tourne autour du soleil mais aussi sur elle-même. Sa vitesse de rotation est de 24 heures mais...
\r\n\r\nLes variétés des formes de vie dans l’univers sont multiples, on s’aventure dans des endroits qui paraissent inaccessible comme...
