Documentaire

Une nouvelle ère de l’astronomie vient de s’ouvrir. Alors que l’existence des mystérieux neutrinos avait été envisagée dès les années 1930, des scientifiques ont tout récemment réussi à la prouver. Particules élémentaires d’un nouveau genre, les neutrinos sont d’origine extraterrestre, et même extragalactique ! Ils composent une partie microscopique des rayonnements cosmiques qui inondent en permanence l’atmosphère terrestre et traversent notre corps à la vitesse de la lumière. Si ce rayonnement est connu depuis longtemps, le lieu et le processus d’apparition exacts de ces particules restent un mystère. Depuis des laboratoires du pôle Sud et de la côte méditerranéenne, des équipes internationales de chercheurs tentent de capturer ces neutrinos chargés d’énergie, au moyen de gigantesques détecteurs.