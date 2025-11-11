Nous ne connaissons et voyons que 5 % de l’Univers. Mais alors de quoi est fait le reste ? Qu’est-ce que l’énergie noire que l’on croit responsable de l’expansion accélérée de l’Univers ? Que savons-nous de la matière noire ? Tout comme l’Univers, nos connaissances sont en expansion constante. Pourtant chaque découverte, chaque avancée donne lieu à de nouvelles questions.