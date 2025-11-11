Ressources Dans la même catégorie

Conférence En route vers la planète Mars La planète Mars est un autre monde fascinant à la fois par ses différences et ses similarités avec la...

Documentaire Michel Ory, le seul Suisse à avoir découvert deux comètes Michel Ory, passionné par le ciel depuis son enfance, a étudié la physique et l’astrophysique avant de devenir professeur...

Podcast Dessine-moi une exoplanète De Mercure à Neptune les planètes de notre système solaire offrent des paysages différents de ce que l’on peut...

Conférence Seuls dans l’Univers ! Le « vivant » existe-t-il ailleurs que sur ce minuscule îlot cosmique qu’est la Terre ? L’exploration spatiale du système solaire, et...

Conférence Enfants du Soleil, histoire de nos origines D’où venons-nous ? Comment le Soleil et la Terre sont-ils apparus ? Nous avons enfin atteint le moment où...

Podcast JWST : À bord du grand miroir d’or Dans les années 2000, il n’était pas rare de lire dans certains articles que “le JWST devrait montrer ses...

Documentaire Un laser de la Terre à la Lune Cinquante ans après le premier pas de Neil Armstrong, les instruments déployés sur la Lune par la mission Apollo...

Documentaire Le télescope spatial James Webb et l’instrument MIRI Conçu pour répondre aux questions les plus essentielles sur l’Univers et permettre des découvertes, le très attendu télescope spatial...

Documentaire Au dela de la terre – Au-dela des ceintures d’astéroides (4) Traversons la ceinture d’astéroïdes pour voyager à l’extérieur du système solaire. Découvrons le grand tour des géantes gazeuses :...

Documentaire Les sentinelles de l’espace Des images satellitaires permettent de suivre les changements de saison depuis l’espace et d’observer, par exemple, la flexibilité de...

Documentaire Mars, en quête de vie En février 2021, le rover Perseverance de la Nasa s’est posé sur Mars pour y découvrir des traces de...

Documentaire Des milliers de planètes | L’odyssée interstellaire | Episode 2 Dans l’immensité du cosmos, la vie s’est-elle développée sur une autre planète que la Terre ? Deuxième volet de...

Documentaire Les mystères du cosmos – Saturne Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....

Documentaire Mission Rosetta, chasseur de comètes Le 12 novembre 2014, Philae, laboratoire miniature intégré dans la sonde Rosetta, se pose sur la comète Tchouri. Le...

Documentaire Le soleil Nous l’observons tous les jours, nous le voyons se lever et se coucher, mais que sait-on du Soleil ?...

Documentaire Les contes de l’Univers – Véga et Altaïr, les amants célestes Dans l’univers plus de la moitié des étoiles vivent en couple, ce sont des étoiles doubles qui tournent autour...

Documentaire C’est pas sorcier – La vie extraterrestre C’est pas sorcier, le magazine de la découverte et de la science. Nous savons désormais que notre Soleil est une...

Documentaire L’Odyssée Rosetta : 900 jours sur une comète Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale européenne Rosetta a achevé son voyage en s’écrasant sur...

Documentaire L’univers – Les limites du cosmos \r

\r

Les variétés des formes de vie dans l’univers sont multiples, on s’aventure dans des endroits qui paraissent inaccessible comme...