Conférence

Notre Univers est composé d’une multitude d’astres : planètes, étoiles, galaxies… et d’une grande diversité de formes : sphères (notre planète, la Terre), disques (notre galaxie, la Voie lactée), anneaux (de Saturne), arcs de cercle (de Neptune)… Nous pourrions continuer cet inventaire à la Prévert, avec des hexagones, des patatoïdes, et même des bourrelets ! Comment les astres font-ils pour arborer des formes si différentes les unes des autres ? Et notre Univers, quelle forme a-t-il ? Est-il fini ou infini, limité ou illimité, plat ou courbe ? Vous aurez la réponse, sous toutes ses formes, à la fin de cette conférence !

Avec Sylvain CHATY