Documentaire

Ce documentaire explore les méandres d’une question complexe : qu’est-ce qu’une planète ? En compagnie de scientifiques et d’un astrologue, le documentaire cerne les enjeux du débat, tout en contant l’histoire de la neuvième planète du système solaire, destituée au moment où une sonde part l’explorer. Entre les partisans d’un système solaire à huit planètes et ceux qui défendent un statut plus large (basée sur la simple rondeur, la gravité…), le film éclaire de manière divertissante et instructive une des révélations les plus surprenantes de ce début de XXIe siècle.