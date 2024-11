Documentaire

Un monde volcanique où aucun astronaute ne s’aventurera jamais ! La planète sœur de la Terre est une énigme. Les températures de surface y dépasse y dépassent les 500 ° C et l’air est saturé en oxyde de carbone. Comment deux planètes si proches en taille et de composition similaire, Venus et la Terre peuvent-elles être si différentes ?