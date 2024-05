Conférence

De nombreux exobiologistes ont leurs yeux rivés vers Mars. Notre planète voisine est une cible privilégiée qui a vu, et continue de voir défiler de nombreuses missions spatiales pour rechercher son habitabilité et des traces d’une vie passée. Mais aujourd’hui, le potentiel perçu des mondes-océans comme Europe, Encelade ou Titan d’abriter des formes de vie extraterrestre ne cesse de s’accroître. Nous discuterons de ces nouvelles cibles pour l’exobiologie, et passerons en revue les objectifs et les découvertes majeures des missions spatiales en cours et futures vers ces destinations lointaines.

Avec Caroline FREISSINET