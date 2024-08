Conférence

L’exploration du Système solaire a permis de faire des bonds de géant dans la connaissance que nous en avons. Aujourd’hui, la communauté des planétologues profite de missions spatiales extraordinaires pour chercher toujours plus d’indices, et comprendre pourquoi les planètes du Système solaire sont à la fois si différentes et si semblables. Mais comment ? et pour qui ? et surtout… jusqu’où ?