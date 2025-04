Infographie | 4 infos insolites sur Pluton

Infographie

Pluton, longtemps considérée comme la neuvième planète du système solaire avant d’être reclassée en planète naine en 2006, continue de fasciner les astronomes et les curieux du ciel. Située aux confins du système solaire, bien au-delà de Neptune, cette petite sphère glacée réserve encore de nombreuses surprises.

Vous pensez peut-être tout savoir sur Pluton ? Détrompez-vous. Derrière sa taille modeste et sa lointaine orbite se cachent des particularités étonnantes, parfois même déroutantes.

Voici quatre informations insolites qui vous feront voir cette planète naine d’un tout autre œil.

1. Pluton possède un cœur gelé

Pluton, malgré son éloignement du Soleil, présente une forme de cœur immense à sa surface, appelée la région de Tombaugh. Ce cœur glacé est composé principalement d’azote gelé et mesure environ 1 000 kilomètres de large. Ce détail n’a pas seulement émerveillé les scientifiques pour sa forme, mais aussi pour sa composition unique.

On pourrait presque dire que Pluton, bien qu’exilé aux confins du système solaire, affiche fièrement ses émotions gelées.

2. Le temps passe lentement…

Sur Pluton, le temps prend une toute autre dimension. Une journée complète (une rotation sur elle-même) dure 6,4 jours terrestres, tandis qu’une année plutonienne (une révolution autour du Soleil) équivaut à 248 années terrestres.

Cela signifie que vous pourriez célébrer un anniversaire sur Pluton… seulement une fois dans votre vie, et encore, si vous êtes très patient.

3. Pluton a une lune presque aussi grande qu’elle

Charon, la plus grande lune de Pluton, est si massive qu’elle ne tourne pas simplement autour de sa planète. Les deux corps tournent autour d’un centre de gravité commun situé en dehors de Pluton lui-même, un phénomène rare dans notre système solaire.

En quelque sorte, Pluton et Charon forment un duo cosmique, presque une « planète double », dansant dans l’espace glacé.

4. Pluton a une atmosphère qui s’évapore et revient

Pluton possède une fine atmosphère composée principalement d’azote, avec des traces de méthane et de monoxyde de carbone. Ce qui est surprenant, c’est que cette atmosphère disparaît et réapparaît selon l’éloignement de Pluton par rapport au Soleil. Lorsqu’il est au plus proche, la glace à sa surface se sublime en gaz ; à l’opposé, elle regèle et retombe.

C’est comme si Pluton respirait lentement, au rythme glacé de son orbite titanesque.