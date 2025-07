Article

La question de savoir à quelle distance la Lune orbite autour de la Terre suscite souvent la curiosité, tant pour les passionnés d’astronomie que pour le grand public. Comprendre cette distance est essentiel pour appréhender les dynamiques de notre système solaire et la relation entre la Terre et son unique satellite naturel.

La distance moyenne qui sépare la Terre de la Lune est d’environ 384 400 kilomètres. Cependant, cette distance n’est pas constante. Notre satelitte suit une trajectoire elliptique autour de notre planète, ce qui signifie que sa distance par rapport à la Terre varie au cours de son orbite.

Les points extrêmes de cette orbite sont appelés le périgée et l’apogée. Au périgée, la Lune est au plus près de la Terre, à environ 363 300 kilomètres, tandis qu’à l’apogée, elle atteint sa distance maximale, soit environ 405 500 kilomètres.

Cette variation de distance a des conséquences visibles depuis la Terre. Par exemple, le phénomène de la super Lune se produit lorsque la pleine Lune coïncide avec le périgée, la rendant visiblement plus grande et plus brillante dans notre ciel. Inversement, une microlune survient lorsque la pleine Lune coïncide avec l’apogée, la rendant légèrement plus petite et moins lumineuse.

La distance entre la Terre et la Lune a également des implications importantes pour la gravitation et les marées. La force gravitationnelle exercée est la principale responsable des marées terrestres, influençant les niveaux d’eau des océans.

Plus la Lune est proche, plus son effet gravitationnel est marqué, entraînant des marées plus hautes.

Historiquement, la compréhension de cette distance a été un défi pour les scientifiques.

Ce n’est qu’avec l’avènement des technologies modernes, telles que le laser et les réflecteurs lunaires installés par les missions Apollo, que nous avons pu mesurer avec précision l’éloignement de la Lune. Ces mesures ont également permis de découvrir qu’elle s’éloigne lentement de la Terre, à un rythme d’environ 3,8 centimètres par an.