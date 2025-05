Conférence

Conférence dans le cadre des Congrès scientifiques mondiaux TimeWorld : TimeWorld expose et anime la connaissance sous toutes ses formes, théorique, appliquée et prospective. TimeWorld propose un état de l’art sur une thématique majeure, avec une approche multiculturelle et interdisciplinaire. C’est l’opportunité de rencontres entre chercheurs, industriels, universitaires, artistes et grand public pour faire émerger des idées en science et construire de nouveaux projets.David Elbaz, astrophysicien, est directeur de recherche au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA Saclay). Il étudie la formation des galaxies avec un intérêt particulier sur le rôle de la poussière d’étoiles, des trous noirs galactiques et des familles de galaxies que sont les amas de galaxies. Ses travaux ont été primés par l’Académie des Sciences (prix Jaffé 2017) et par la société américaine d’astronomie (prix Chrétien 2000). Il est membre de l’Académie Européenne des Sciences (Academia Europaea) et des Highly Cited Researchers (1% des chercheurs) selon le Web of Science (Clarivate Analystics). Il est le directeur de rédaction de la revue scientifique Astronomy & Astrophysics qui est à l’origine la revue de l’astrophysique européenne et s’est étendue à 28 pays membres. Parallèlement à ses travaux de recherche, il participe à la diffusion des sciences au travers de conférences, livres, spectacles, documentaires, émissions de radio. Son dernier livre « À la recherche de l’univers invisible: matière noire, énergie noire, trous noirs » (2016 éditions Odile Jacob) a reçu le Prix du livre Science & Philosophie 2017 de l’association X-Philo de l’école Polytechnique et a été nominé pour le prix le Goût des Sciences 2017 du Ministère de la recherche.