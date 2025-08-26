Ressources Dans la même catégorie

Article 4 faits insolites sur les comètes Les comètes fascinent l’humanité depuis des millénaires. Longtemps perçues comme des présages mystérieux, elles sont aujourd’hui étudiées avec attention...

Conférence Les micrométéorites, des glaces cométaires aux neiges antarctiques Depuis plusieurs décennies, un programme de collecte de poussières extraterrestres (micrométéorites) est mené, grâce au soutien de l’Institut Polaire...

Documentaire Comprendre la formation de l’univers Quel âge a notre univers, et comment s’est-il formé ? À travers l’histoire, d’innombrables légendes, croyances et théories scientifiques...

Documentaire Comprendre les étoiles Un nombre infini d’étoiles brille dans la nuit. Découvrez comment ces objets célestes se forment, comment les étoiles sont...

Documentaire Pluton, la clé pour comprendre la formation de la Terre ? Pluton est une mine d’or pour comprendre la formation de planète comme la Terre. Étudier cette planète lointaine permettrait...

Documentaire La météo spatiale est-elle dangereuse ? Nous aimons parler de la météo car elle nous affecte tous les jours. Mais avez-vous déjà entendu parler de...

Documentaire Saturne, cette mystérieuse géante gazeuse Sixième planète la plus éloignée de notre soleil, la Saturne apparaît comme un gigantesque ballon d’hélium et d’hydrogène. Dix...

Documentaire La vie sur Pluton Pluton est l’un des endroits les plus glacés de notre système avec ses -234° C. Cette planète est constituée...

Documentaire Le cosmos dans tous ses états – 1/6 – Les trous noirs Du fait de leur immense force de gravité, les trous noirs, qui divisent les scientifiques, sont les objets les...

Documentaire Périls de l’espace – Tempête géante dans le système solaire Découvrez la grande tache rouge, une tempête géante à la surface de Jupiter qui dure au moins depuis 300...

Documentaire Les secrets des sondes spatiales L’espace a toujours fasciné l’homme, curieux de savoir ce qui s’y passe et même, peut-être ? – d’y trouver...

Documentaire Les clés de l’univers – Planètes Infernales Les planètes extra-solaires constituent un terrain riche en découvertes, sur les milliards d’astres potentiels de la galaxie, des millions...

Documentaire Ancient Mysteries – L’oeil de Dieu Les formes étranges que l´on distingue dans l´univers portent-elles dans leur nature même les réponses aux mystères que l´humanité...

Article Comment naissent les étoiles ? Le spectacle enchanteur de notre ciel nocturne est l’aboutissement d’une succession de naissances étoilées qui se sont déroulées sur...

Documentaire Vénus, mort d’une planète Comparable à la Terre en matière de taille, de masse, de composition et de proximité avec le Soleil, Vénus...

Documentaire Les contes de l’univers – Icare et la conquête spatiale Le désir de quitter la terre et de voyager dans l’espace a toujours existé et ce rêve a en...

Article Qu’est-ce qu’une comète ? Les noms Halley, Churyumov-Gerasimenko, Hale Bopp et Hyakutake sont associés à des comètes, ces intrigants corps célestes qui traversent...

Documentaire Aux portes du cosmos (1/2) Le cosmonaute japonais Satoshi Furukawa a une mission : filmer depuis la Station Spatiale Internationale trois phénomènes spectaculaires :...