Les comètes fascinent l’humanité depuis des millénaires. Longtemps perçues comme des présages mystérieux, elles sont aujourd’hui étudiées avec attention...
Depuis plusieurs décennies, un programme de collecte de poussières extraterrestres (micrométéorites) est mené, grâce au soutien de l’Institut Polaire...
Quel âge a notre univers, et comment s’est-il formé ? À travers l’histoire, d’innombrables légendes, croyances et théories scientifiques...
Un nombre infini d’étoiles brille dans la nuit. Découvrez comment ces objets célestes se forment, comment les étoiles sont...
Pluton est une mine d’or pour comprendre la formation de planète comme la Terre. Étudier cette planète lointaine permettrait...
Nous aimons parler de la météo car elle nous affecte tous les jours. Mais avez-vous déjà entendu parler de...
Sixième planète la plus éloignée de notre soleil, la Saturne apparaît comme un gigantesque ballon d’hélium et d’hydrogène. Dix...
Pluton est l’un des endroits les plus glacés de notre système avec ses -234° C. Cette planète est constituée...
Du fait de leur immense force de gravité, les trous noirs, qui divisent les scientifiques, sont les objets les...
Découvrez la grande tache rouge, une tempête géante à la surface de Jupiter qui dure au moins depuis 300...
L’espace a toujours fasciné l’homme, curieux de savoir ce qui s’y passe et même, peut-être ? – d’y trouver...
Les planètes extra-solaires constituent un terrain riche en découvertes, sur les milliards d’astres potentiels de la galaxie, des millions...
Les formes étranges que l´on distingue dans l´univers portent-elles dans leur nature même les réponses aux mystères que l´humanité...
Le spectacle enchanteur de notre ciel nocturne est l’aboutissement d’une succession de naissances étoilées qui se sont déroulées sur...
Comparable à la Terre en matière de taille, de masse, de composition et de proximité avec le Soleil, Vénus...
Le désir de quitter la terre et de voyager dans l’espace a toujours existé et ce rêve a en...
\r\n\r\nUne nébuleuse (du latin nebula, « nuage ») désigne, en astronomie, un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz...
Les noms Halley, Churyumov-Gerasimenko, Hale Bopp et Hyakutake sont associés à des comètes, ces intrigants corps célestes qui traversent...
Le cosmonaute japonais Satoshi Furukawa a une mission : filmer depuis la Station Spatiale Internationale trois phénomènes spectaculaires :...
Qu’est-ce que l’espace nous a propose de découvrir notamment que 70% de l’univers serait composé d’énergie sombre. Les physiciens...
