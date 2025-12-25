Documentaire

L’époque où la conquête spatiale voyait s’affronter de grandes puissances mondiales apparaît révolue : au XXIe siècle, les milliardaires (Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson…) ont pris le relais de cette compétition sans merci.

Entre catastrophes terrestres à grande échelle et promesses d’un Univers fourmillant de ressources et de possibles, beaucoup voient l’avenir de l’humanité dans l’espace.

Mars sera-t-elle une étape nécessaire ou un obstacle infranchissable ? Pourra-t-on un jour voyager hors des limites de notre Système solaire ?

Le corps et l’esprit humains sont-ils taillés pour de tels défis ?

L’élan qui nous entraîne vers l’inconnu soulève à chaque pas de nouvelles interrogations.

Le réalisateur Werner Herzog et son fils Rudolph se sont rendus aux quatre coins de la planète pour y découvrir les réponses esquissées par des astronautes, physiciens, psychologues, sexologues, généticiens, médecins, astronomes, et même par les fidèles de mouvements religieux émergents.

Mais la frontière s’avère parfois ténue entre aspiration et illusion.

Car chaque réponse confronte l’être humain à ses limites devant l’infiniment grand.

Un documentaire de Rudolph Herzog

Année : 2022