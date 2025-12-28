Leurs découvertes respectives ont pavé la voie à des siècles de recherche et de progrès dans le monde entier.
la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée. Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans...
Nous avons le plaisir d’accueillir Françoise Combe, astrophysicienne et membre de l’Académie des Sciences. Elle proposera une conférence intitulée...
L’époque où la conquête spatiale voyait s’affronter de grandes puissances mondiales apparaît révolue : au XXIe siècle, les milliardaires...
Le drapeau planté sur la Lune lors des missions Apollo semble flotter malgré l’absence d’atmosphère et donc de vent....
Près de 60 ans après sa parution, le récit de Frank Herbert demeure sans aucun doute l’une des œuvres...
L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...
Les premières détections d’ondes gravitationnelles et les cartographies de l’ombre du trou noir central de la galaxie Messier 87...
Au cours de cette intervention passionnante, Patrick Lécureuil nous guide à travers le cycle de vie des étoiles, depuis...
Dans les années 2000, il n’était pas rare de lire dans certains articles que “le JWST devrait montrer ses...
La terre est la seule planète du système solaire qui porte la vie, et les interrogations sur ses origines...
\r\nUnivers parallèles, mondes secrets ou cachés, où existerait une autre réalité, ont toujours hantés le monde de la science-fiction....
Les planètes sont au nombre de onze : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Jupiter, Saturne...
Un monde volcanique où aucun astronaute ne s’aventurera jamais ! La planète sœur de la Terre est une énigme....
Les éclipses de soleil ont nourri l’imaginaire des peuples de tous les temps et dans la mythologie indienne c’est...
La Lune nous est-elle réellement indispensable ? À partir de prises de vue réelles et de saisissantes images 2D...
Comment les scientifiques peuvent-ils établir des faits sur la matière qui constitue des objets astrophysiques qu’ils ne peuvent pas...
Une étoile est un corps céleste gazeux qui rayonne sa propre lumière par réactions de fusion nucléaire, ou des...
La Grande Tache Rouge de Jupiter est l’une des caractéristiques les plus emblématiques et intrigantes de notre système solaire....
Par quel enchaînement de circonstances et selon quelles lois notre univers a-t-il évolué depuis le big-bang jusqu’à ce que...
Le documentaire lève le voile sur deux robots géologues, à travers leur expédition sur Mars, un voyage extraordinaire empli...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site