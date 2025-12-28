Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Planètes habitables : une autre terre ? la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée. Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans...

Conférence Les trous noirs sont-ils trop gloutons ? Nous avons le plaisir d’accueillir Françoise Combe, astrophysicienne et membre de l’Académie des Sciences. Elle proposera une conférence intitulée...

Documentaire Un ticket pour l’espace L’époque où la conquête spatiale voyait s’affronter de grandes puissances mondiales apparaît révolue : au XXIe siècle, les milliardaires...

Podcast Comment le drapeau planté sur la Lune peut-il flotter sans vent ? Le drapeau planté sur la Lune lors des missions Apollo semble flotter malgré l’absence d’atmosphère et donc de vent....

Conférence Dune – Exploration scientifique d’une planète univers Près de 60 ans après sa parution, le récit de Frank Herbert demeure sans aucun doute l’une des œuvres...

Conférence À la recherche des océans extraterrestres L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...

Conférence Aux confins des trous noirs géants, nouvelles frontières de notre Univers Les premières détections d’ondes gravitationnelles et les cartographies de l’ombre du trou noir central de la galaxie Messier 87...

Conférence La vie des étoiles Au cours de cette intervention passionnante, Patrick Lécureuil nous guide à travers le cycle de vie des étoiles, depuis...

Podcast JWST : À bord du grand miroir d’or Dans les années 2000, il n’était pas rare de lire dans certains articles que “le JWST devrait montrer ses...

Documentaire Les contes de l’univers – Tirawa et la création de la terre La terre est la seule planète du système solaire qui porte la vie, et les interrogations sur ses origines...

Documentaire Aux frontières de la science – Univers parallèles \r

Univers parallèles, mondes secrets ou cachés, où existerait une autre réalité, ont toujours hantés le monde de la science-fiction....

Documentaire Satellites volants Les planètes sont au nombre de onze : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Jupiter, Saturne...

Documentaire Le mystère de Vénus, ses ressemblances avec la Terre Un monde volcanique où aucun astronaute ne s’aventurera jamais ! La planète sœur de la Terre est une énigme....

Documentaire Les contes de l’univers – L’eclipse et le beurre céleste Les éclipses de soleil ont nourri l’imaginaire des peuples de tous les temps et dans la mythologie indienne c’est...

Documentaire Sous l’influence de la lune La Lune nous est-elle réellement indispensable ? À partir de prises de vue réelles et de saisissantes images 2D...

Conférence Que connaissons-nous des corps célestes aujourd’hui ? Comment les scientifiques peuvent-ils établir des faits sur la matière qui constitue des objets astrophysiques qu’ils ne peuvent pas...

Documentaire Le cycle de vie d’une étoile Une étoile est un corps céleste gazeux qui rayonne sa propre lumière par réactions de fusion nucléaire, ou des...

Article La grande tache rouge de Jupiter : un mystère cosmique La Grande Tache Rouge de Jupiter est l’une des caractéristiques les plus emblématiques et intrigantes de notre système solaire....

Conférence Cosmologie : comment en sommes-nous arrivés là ? Par quel enchaînement de circonstances et selon quelles lois notre univers a-t-il évolué depuis le big-bang jusqu’à ce que...